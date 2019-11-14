تحذيرات من موجة عنف كبرى تضرب لبنان منظمة اقليمية تحذر اللبنانيين اطراف بلبنان تخطط لصناعة حرب طائفية

بيان صحفى

حذرت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا كافة الاطراف السياسية بلبنان مع عدم الاسراع بتشكيل حكومة جديدة تحقق مطالب الشعب اللبنانى والمتظاهرين

وحذر زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة من موجة عنف كبيرة ستضرب لبنان وتستمر لشهور طويلة حال عدم توافق كافة الاطراف السياسية بلبنان على سد الفراغ السياسى بالسلطة والاسراع بتشكيل حكومة جديدة تساهم بتخفيف الاعباء المعيشية

كما حذرت المنظمة من نية بعض الاطراف داخل لبنان لصناعة حرب طائفية ستؤدى الى دخول لبنان فى موجة كبيرة من العنف على الرغم من توحد الشعب اللبنانى بالميادين والساحات حول العلم اللبنانى