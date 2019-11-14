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حداد يفصح عن رسالة حملها بارزاني الى بغداد ويكشف مفادها

اعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد يوم الاربعاء ان زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد تهدف الى ايصال رسالة بأن الاقليم مهتم بما يمر به العراق من اوضاع على خلفية الاحتجاجات.

وقال حداد الذي حضر اجتماعات رئيس الاقليم مع الرئاسات الثلاث، ان زيارة بارزاني الى بغداد في هذا التوقيت الحساس مهمة وضرورية جدا.

واضاف ان بارزاني قصد بغداد لإيصال رسالة مفادها ان اقليم كوردستان يشعر بالمسؤولية تجاه الاوضاع التي يمر بها العراق، ومستعد لتقديم اي نوع من انواع المساعدة للعراق للخروج من الازمة الحالية.

وتابع حداد ان اي وضع غير مرغوب فيه قد يحدث في العراق سينعكس على اقليم كوردستان، مشيرا الى ان اقليم كوردستان لا يمانع في اجراء اي تعديل بالدستور لما فيه خدمة للشعب العراق.

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