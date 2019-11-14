د.اياد علاوي يبحث مع رئيس اقليم كردستان ملف التظاهرات وضرورة الاسراع بالاستجابة لمطالب الجماهير المشروعة

استقبل رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي في مكتبه، مساء الاربعاء، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له.

اللقاء بحث بشكل مفصل ملف التظاهرات الاحتجاجية وتداعيات الاوضاع الحالية، واكد ضرورة الاسراع بالاستجابة لمطالب الجماهير المشروعة.

اللقاء حذر ايضا من استمرار مجابهة تلك التظاهرات بالعنف ووقف اراقة الدم وتقديم المسؤولين عنه للمحاكم المختصة.

وفيما يتعلق بملف تعديل الدستور اكد السيد بارزاني للدكتور علاوي وللحاضرين ان الاقليم يدعم اي تعديل يصب في مصلحة العراق والعراقيين بوصف كردستان جزءاً من العراق، موضحاً اهمية حسم قوانين النفط والغاز وتوزيع الثروات والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين التي من شأنها ان تخدم البلاد.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

14 تشرين ثاني 2019