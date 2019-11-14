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رئيس الجمهورية: نفتخر بأسود الرافدين

أعرب سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، بفخره بمنتخب العراق لكرة القدم.

وقال رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في تغريدة على منصة تويتر: “نفتخر بـ #أسود_الرافدين، وهم يشدّون الجرح العراقي ويقدمون فوزهم إلى شعبهم الذي يطالب بالاصلاح، فشبابنا يصنع الفرح من قلب المحنة، وتحركه الغيرة العراقية”.

وأضاف: “ننتصر ونتوحد بالأبطال بساحات كرة القدم، وساحات الاحتجاج والاصلاح والذود عن الوطن، متابعا، “فهنيئاً للعراق بشبابه، والعراق حتما سينتصر”.

ونجح المنتخب العراقي بكرة القدم بالفوز على نظيره الايراني، بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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