رفض محمد علاوي لعرض عادل عبد المهدي لتولي وزارة مع المميزات التي لا زال يتمتع بها

محمد توفيق علاوي

13 نوفمبر 2019

كتبت احدى الاخوات تعليقاً على محمد علاوي عندما كان وزيراً وعندما انتشرت مقابلته بشأن رفضه عرض السيد عادل عبد المهدي ان يكون وزيراً في وزارته قائلة:

( محمد علاوي من جان وزير اتصالات سواها يابسة علينا ) فكانت اجابته كالتالي:

الاخت العزيزة ، لم اجعلها يابسة عليكم، وسأكشف هنا سراً يعرفه كل من هو في الوزارة، لقد كانت تأتيني طلبات التعيينات بالعشرات عام 2006 و 2007 وبالذات خريجي معهد الاتصالات الذين لا مكان لهم في العمل إلا في وزارة الاتصالات فكنت لا ارد اي منهم، وكان يأتيني مدير عام شركة الاتصالات الاخ عدي الطائي فيقول: لا نستطيع ان نعين كل هذه الاعداد فأجيبه ما نحصل عليه من اموال هي حق للشعب العراقي؛ لقد عانى هذا الشعب معاناة كبيرة في وقت الحصار فدعهم يتنعموا بموارد البلد وهي حقهم الطبيعي، وتكرر نفس الحال عام 2011 و 2012 مع المدير الاخ قاسم الحساني؛ لقد جاءني الوكيل الاداري الاخ محمد سلمان الحمداني عام 2007 وقال لقد وفرت لك من الموازنة التشغيلية مبلغ 250 الف دولار لشراء سيارة مصفحة لك، فابتسمت له وسألته كم سعر السيارة الاعتيادية لنقل الموظفين فقال بحدود 20 الف دولار، فقلت له نستطيع بهذا المبلغ ان نشتري حوالي 12 سيارة لنقل الموظفين، فقال: لكن هذا المبلغ لك ولم تخصص لك الوزارة سيارة مصفحة لك، فقلت له: لدي سيارتي الخاصة وهي تكفيني ولا حاجة لي لسيارة اخرى، وتم تحويل المبلغ وشراء السيارات للموظفين، ثم قام مكتب رئيس الوزراء بتخصيص سيارة مصفحة لي فلم استعملها واعطيتها للوكيل الفني السيد امير البياتي ولا زالت بحوزته حتى يومنا هذا ؛ وفي عام 2011 خصصت موازنة لي حسب ما اعتقد بمقدار 20 – 25 الف دولار لتصليح البيت المخصص لي ولتأثيثه ، وجاءني الوكيل الاداري الدكتور كريم الساعدي الذي لا زال وكيلاً حتى الآن وقال ان هذا المبلغ لا يكفي فيمكنك سؤال رئيس الوزراء لتخصيص مبلغ اضافي، فقلت له لن أسأل رئيس الوزراء عن اي مبلغ، بل لا حاجة لي بما خصص الي من مبلغ 20-25 الف، وقلت له: لقد مررت على مكاتب بعض الموظفين في الوزارة فكان أثاثهم بالي والكراسي مكسرة لذلك اطلب منك تحويل هذا المبلغ المخصص لي لشراء اثاث جديد للموظفين ؛ أختي العزيزة اني اذكر هذه المعلومات وبالأسماء على صفحتي في الفيس التي فيها اكثر من 180 الف متابع، وكل من ذكرت اسماءهم من مدراء ووكلاء فهم من المتابعين، فيا اختي لم اسويها يابسة لا عليك ولا على اي مواطن عراقي، ويمكنك اختي العزيزة فوق كل ذلك بشأن ما استلمه من رواتب تقاعدية ومميزات حتى اليوم الاطلاع على الرابط التالي: https://mohammedallawi.com/2019/06/03/

يونيو 3, 2019 – محمد توفيق علاوي

1 post published by mohammedallawi on June 3, 2019

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