كوردستان تلزم أصحاب الأعمال ضمان العاملين لديهم

اعلن المدير العام للعمل والضمان الاجتماعي في اقليم كوردستان، الاربعاء، صدور تعليمات جديدة لضمان العمال، تجبر اصحاب الاعمال على الالتزام بها لضمان العامل، مضيفا ان 70 الفا من العمال في كوردستان تم ضمانهم.

وقال المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان عارف حيتو، لوسائل اعلام كوردية محلية، انه “من الان فصاعدا ستكون هناك تعليمات جديدة لضمان العمال وستجبر أرباب الاعمال على الالتزام بضمان العمال”.

واضاف حيتو انه تم لحد الان ضمان 35 الف مشروع من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعمل في هذه المشاريع نحو 79 الف عامل، مبينا انه من ضمن هؤلاء تم ضمان 9 الاف عامل اجنبي.

واوضح ان اي عامل مضمون من قبل رب العمل ويصل عمره وخدمته عمر التقاعد فانه ستتم احالته الى التقاعد، لافتا الى انه تم لحد الان احالة 800 عامل في اقليم كوردستان الى التقاعد، ويمنحون الراتب التقاعدي من صندوق الضمان الاجتماعي.

واشار حيتو الى ان الراتب التقاعدي للعامل ليس مثل التقاعد الحكومي الذي تم ادخار جزء من راتبه اجبارياً او مثل الموظف الحكومي يتسلم راتب الشهر الثامن في الشهر الحادي عشر، مستدركا ان العامل المضمون يتسلم راتبه في الوقت المحدد لانه يملك مسبقاً الاموال المضمونة في الصندوق، مطالبا اي عامل غير مضمون ان يزور المديرية ويسجل شكواه ضد رب عمله لتتم معاقبته واجباره على ضمان العاملين عنده.

واكد المدير العام للضمان الاجتماعي انه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي فان العامل الذي يصاب اثناء العمل او في حالة طرده من العمل سيمنح مكافأة نهاية الخدمة التي كانت تستقطع من راتبه أثناء الخدمة، وهي 5% من الراتب الخاص بالعمال و12 % من أرباب الاعمال وتحول شهرياً الى صندوق الضمان الاجتماعي.