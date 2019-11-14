مؤسسة الشهداء: بادية السماوة تضم اكثر من 10 مقابر جماعية

اكدت مؤسسة الشهداء الاتحادية، الاحد، وجود اكثر من 10 مقابر جماعية للمدنيين الكورد الابرياء في بادية السماوة.

وقال ضياء كريم طعمة مدير دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء الاتحادية خلال تصريح : ان منطقة الشيخية في بادية السماوة كبيرة جدا ونعتقد بانها تضم اكثر من 10 مقابر جماعية.

واضاف: ان عملية فتح المقبرة الجماعية الاولى تمت باشراف الفريق الوطني المتخصص بفتح المقابر الجماعية والمتكون من مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي بمشاركة وفد من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، والعملية جرت بكل نجاح، وكان من المؤمل ان نبدأ بعد ذلك بفتح باقي المقابر الجماعية حسبما كان مخططاً لها.

واوضح: لكننا بعد ذلك تفاجئنا بان تيمور الناجي من المقابر الجماعية قد رفع دعوى قضائية ضد الفريق الوطني والمؤسسات العاملة على فتح المقابر الجماعية، ولحد الآن لم تحسم هذه الدعوى وتأخير فتح المقابر الجماعية يعود الى عدم حسم تلك الدعوى.

وقال طعمة: يجب الاسراع بفتح المقابر الجماعية لأن الفترة الحالية مناسبة جدا لبدء عمليات فتح المقابر الجماعية، الفترة المقبلة المنطقة ستشهد هطول امطار وهذا سيؤدي الى تضرر المقابر الجماعية ومنع الفرق المخصتة من المباشرة بفتح تلك المقابر.

واشار الى انه متى ما حسمت الدعوى القضاية واكدت وزارة شؤون الشهداء في اقليم كوردستان استعدادها فإن الفريق الوطني مستعد للمباشرة بفتح باقي المقابر الجماعية الموجودة في بادية السماوة.