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مصرف الرافدين يصدر بيانا توضيحيا بشأن منح السلف للموظفين والمتقاعدين

وجه مصرف الرافدين يوم الاربعاء بعض موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من حاملي بطاقات الكي كارد والماستر كارد من المصرف حصرا والذين لم تصلهم رسائل نصية لغرض شمولهم بالسلف بضرورة تحديث ارقام هواتفهم المسجلة لدى المصرف .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان بعض الموظفين والمتقاعدين الذين قاموا باستبدال ارقام هواتفهم او التي تعرضت للتلف عليهم تحديث ارقام هواتفهم من خلال الاتصال برقم خدمة الزبائن 422 وذلك لضمان وصول رسائل المصرف الترويجية لهم وإبلاغهم بشمولهم بالسلف والاستفادة من الخدمات المصرفية الاخرى التي يمنحها المصرف لهم.

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