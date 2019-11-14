مكتب المالكي: تطابق وجهات النظر مع كوردستان لتحقيق مطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه مساء يوم الاربعاء رئيس اقليم كوردستان نيچيرفان بارزاني.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومستقبل العملية السياسية في ظل تطورات المرحلة الراهنة.

واكد الجانبان تطابق وجهات النظر بينهما حيال التطورات التي تشهدها البلاد وكيفية معالجة ازمة التظاهرات من خلال تحقيق المطالب المشروعة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تسهم في تصحيح مسار العملية السياسية.

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على أهمية توحيد الجهود والعمل من اجل دعم حزم الاصلاحات التي تهم المواطن وتحقق طموحاته.

من جانبه اعرب بارزاني استعداد الاقليم للتعاون مع بقية القوى الوطنية في تلبية مطالب الشعب العراقي واجراء الإصلاحات الشاملة، والمضي نحو تكريس دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.