ملكة جمال إيران و علاقتها بوائل كفوري

ملكة جمال إيران

Lily ahmad ali : لست حبيبة وائل كفوري

كشفت ملكة جمال إيران Lily ahmad ali التي تحمل الجنسية البريطانية و تعيش في لندن ان الاقاويل التي دارت حول علاقة حب قوية تجمعها في المرحلة الحالية مع الفنان اللبناني وائل كفوري غير صحيحة , و أشارت الى ان الخبر اتى على خلفية تصريح لها تؤكد في مضمونها حبها لصوت المطرب المشار اليه و انها حرصت على حضور حفلة اقيمت له في لندن قبل فترة وقالت : لست حبيبته لانني لا أعرفه من الاساس , و حين ستكون لي محطة في لبنان سوف احرص على لقائه .

تابعت : فوجئت قبل أيام ان وسائل أعلام عدة تناولت هذا الخبر و قد سارعت الى نفيه و سألت من نشره ” الا توجد صورة لديكم لنا انا ووائل ؟ ” و أستغربت هذا الامر بصراحة لان اسمي لاول مرة يتم ربطه بفنان عربي , خاصة ان الشائعات السابقة جمعتني بنجوم عالميين ابرزهم براد بيت الذي تجمعني به صداقة قوية .

ملكة الجمال اعلنت عن مشروع جديد لها ممكن ان يصب في خانة تصميم الازياء و الحقائب النسائية لضمه الى حملة مساعدة الاطفال المرضى حول العالم الى جانب اللوحات التي تقوم برسمها من أجل دعم خطواتها الانسانية التي أكدت انها مستمرة بها حتى النهاية .