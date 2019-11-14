هيئة الاتصالات والإعلام العراقية ودورها في تعليق الإنترنت واستخدام التكنولوجيا للتجسس على المتظاهرين العراقيين

في عام 2004 ، تم تأسيس لجنة الاتصالات والإعلام العراقية باعتبارها وكالة مستقلة من قبل الاحتلال الأمريكي لتكون خارجة عن سيطرة أو توجيه الحكومة العراقية. كانت مهمتها الرئيسية هي تعزيز صناعات الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية التي سيطر عليها نظام ما قبل عام 2003. منذ أن تولت دولة القانون السلطة تحت قيادة السيد نوري المالكي في عام 2006 ، أصبحت هذه الوكالة مجرد وسيلة لكبح أي أصوات ضد الحكومة وممارسات الفساد المالي والإداري. الأمر المثير للاشمئزاز هو أن هذه الوكالة التي يقودها بالتبادل بشكل مباشر أو غير مباشر كل من السيد علي الخويلدي والسيد صفاء ربيع اللذان يرتبطان ارتباطًا قويًا بنوري المالكي تلعب الآن دورًا نشطًا في (1) إيقاف الإنترنت ، (2) إجبار مشغلي شبكات الهاتف النقال على شراء معدات التجسس وإتاحة الوصول إلى الحكومة للتجسس على المتظاهرين ونشطاءها. كان هذان الرجلان يعيشان على المساعدات الحكومية في أوروبا قبل عام 2003 لعدم قدرتهما على إيجاد وظائف. علي الخويلدي متزوج من أخت زوجة أحمد المالكي ، وهو ابن السيد نوري المالكي. السيد صفاء ربيع متزوج من ابنة السيد حليم الزهيري وهو أحد أقرب مستشاري نوري المالكي. ينتمي علي الخويلدي وصفاء ربيع إلى حزب الدعوة وسيطر كلاهما على هذه الوكالة الأساسية دون أي خبرة سابقة. لقد تم إعطاؤهم هذه المناصب وفقًا لمصادر معروفة لأنهم على استعداد لتوجيه الرشوة إلى لجنة نوري المالكي الاقتصادية. أغلقت هذه الوكالة محطات التلفزة ومحطات الإذاعة العراقية التي تنتقد الحكومة ، متهمة إياها بجميع أنواع الجرائم الإرهابية الخطيرة. تلعب هذه الوكالة المستقلة المزعومة الآن دورًا خطيرًا لمساعدة الحكومة على كبح المظاهرات العراقية والتجسس على الناشطين العراقيين.

تلعب لجنة الاتصالات والإعلام العراقية الآن دورًا مشؤومًا ، ليس فقط لإجبار مزودي خدمات الإنترنت والهاتف المحمول على فصل خدمات الإنترنت الخاصة بهم ولكن أيضًا إجبار مشغلي الهاتف المحمول على تثبيت معدات تجسس وإتاحة الوصول إليهم. ستؤدي هاتان الحركتان إلى جعل لجنة الاتصالات والإعلام أكثر خطورة من جهاز الأمن خلال فترة ما قبل عام 2003 للأسباب التالية:

أولاً ، كلف قانون الاتصالات 65 قاضي لجنة الاتصالات والإعلام للحكم في قضايا الاتصالات والإعلام على أساس نظام أمين. ومع ذلك ، استخدم هذان الرجلان هذه الوكالة وقاضيها ، المتهم بالفساد أيضًا ، للاستفادة مالياً واتباع تعليمات الحكومة رغم أن هذه الوكالة كان من المفترض أن تكون مستقلة. لا يمكن الطعن في حكم هذا القاضي في هذه الوكالة أمام محكمة عليا داخل النظام القضائي العراقي الفاسد في حد ذاته على أي حال. بمعنى آخر ، تم منح هذه الوكالة سلطة غير محدودة دون أي تدقيق. هذا يعني أنه إذا قرر السيد علي ناصر القويدي اتهام شخص ما بأي جريمة يراها مناسبة ، كل ما عليه فعله هو عرض قضيته على قاضه المعين في لجنة الاتصالات والإعلام. الضحية ، في هذه الحالة ، محكوم عليه ولا يوجد شيء يمكنه فعله ؛ ليس حتى للطعن في محكمة أعلى ضمن نظام العدالة العراقي. لا يوجد سوى شيء واحد يمكن أن تفعله الضحية وهو دفع المالحة ، والتي يتم ترتيبها عادة بين ممثل علي الكويلدي ومحام يكون عادة جزءًا من النظام الفاسد. تقوم CMC الآن بإجبار مشغلي الأجهزة المحمولة على تثبيت معدات تجسس لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسليم هذا الجهاز إلى CMC بحيث يتصرف CMC الآن تمامًا مثل جهاز الأمن قبل عام 2003.

ثانياً ، تقوم CMC بتنفيذ أوامر الحكومة لإغلاق خدمات الإنترنت. تتهم CMC مقدمي خدمات الإنترنت الذين يساعدون مشتركيها في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بالإرهاب ، وهي تهمة تضع الضحية في السجن لعقود بعد أن يكون لدى CMC قاضٍ خاص بها.

يظهر السجل ، منذ تولي نوري المالكي السلطة ، تلعب هذه الوكالة دورًا رئيسيًا في كبح وسائل الإعلام المستقلة ومقاضاة رجال الإعلام الذين لا يتابعون أجندتهم ، ويتبعون تعليماتهم ولا يرغبون في دفع الرشوة. تلعب هذه الوكالة الآن نشاطًا نشطًا لإغلاق محطات التلفزيون أو الراديو التي تنقل أخبارًا عن الشعب العراقي الذي يتظاهر ضد الظلم والفساد. لم يقتصر الأمر على تولي هذين الرجلين هذه الوكالة دون خبرة فحسب ، بل استفادا من مناصبهما لإثراء أنفسهم لشراء العقارات في المملكة المتحدة ، وتذاكر الطيران من الدرجة الأولى ، والإقامة في فنادق الخمس نجوم. لا توجد طريقة كافية لدفع رواتبهم لأنماط حياتهم في المملكة المتحدة ، ودفع رسوم تعليم أبنائهم في المملكة المتحدة ، والعيش في نمط حياة فخم. تتهمهم ملفاتهم في وكالة مكافحة الفساد بقبول الرشوة والهدايا من كل من محطات التلفزيون والإذاعة وشركات الاتصالات مثل زين وكورك وآسيا سيل. لقد اتُهموا بالتزوير ، وتوجيه الأموال إلى لجنة نوري المالكي الاقتصادية وإثراء أنفسهم

حسام ماجد