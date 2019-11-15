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أردوغان: لن نتخلى عن إس-400 ونرغب بشراء الباتريوت

أردوغان: لن نتخلى عن إس-400 ونرغب بشراء الباتريوت

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه لا يمكن لتركيا التخلي عن منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، معربا عن رغبة أنقرة بالتوافق حول موضوع مقاتلات إف-35 الأميركية.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أردوغان: “قلنا (للجانب الأميركي) إن بإمكاننا شراء منظومات باتريوت، ونرى أن مقترح إلغاء منظومة إس-400 بالكامل في هذا الإطار يعد مساسًا بحقوقنا السيادية”، نقلا عن وسائل إعلام تركية رسمية.

وتضغط واشنطن على أنقرة للتخلي عن صفقة الصواريخ الروسية ، وتهددها في المقابل ، حال عدم التراجع ، بإلغاء صفقة المقاتلات الأميركية.

وحول مقاتلات إف-35، علق أردوغان: “أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات، ورأيت ترامب إيجابيًا وبنّاءً في مواقفه”.

وأضاف: “لا يمكننا التخلي عن منظومة إس-400 والتوجه إلى الباتريوت، وأبلغنا الأميركان برغبتنا في شراء الأخيرة أيضا إلى جانب الاحتفاظ بالأولى”.

وزار أردوغان، أميركا، وعقد مع ترمب مؤتمرا صحافيا بالبيت الأبيض، الأربعاء.

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