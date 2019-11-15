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اخماد حريق المطعم التركي ببغداد دون اصابات

اخماد حريق المطعم التركي ببغداد دون اصابات

افاد مصدر امني باخماد الحريق الذي اندلع في اعلى بناية المطعم التركي والذي يتخذه المتظاهرون مركزا للاعتصام وسط بغداد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إنه تم اخماد الحريق الذي اندلع في اعلى بناية المطعم التركي وسط العاصمة بغداد، بالتعاون بين المتظاهرين المعتصمين في المبنى وساحة التحرير ، وفرق الدفاع المدني التي وصلت الى مكان الحادث.
واستبعد المصدر، أن يكون الحريق قد اندلع بفعل فاعل، واصفا درجته بأنه “بسيط”، مشيرا الى عدم وجود اصابات تذكر جراءه.
ويتخذ المتظاهرون بناية المطعم التركي مركزا لاعتصامهم الذي بدأ في الخامس والعشرين من تشرين الاول الماضي، ويعد رمزا للاحتجاجات الشعبية في البلاد، وبات يطلق عليه “جبل احد” أو “برج الاحرار”.
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