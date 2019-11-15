استقبال الفاسد احمد راضي يثبت ان الشيعة مثل ام الديك الرومي تحتضن بوز ابو العرس عدوها،

نعيم الهاشمي الخفاجي

استقبال الفاسد الطائفي احمد راضي يذكرني بقصة ام الديك الرومي واحتضان عدوها بوز ابو العرس، ذكر عالم الاجتماع الأمريكي الدكتور روبرت سيالديني من جامعة اريزونا في كتابه كتاب التأثير قصة تنطبق تماما على غالبية الفئات السياسية والاجتماعية لشيعة العراق والقصة أجراها علم الاجتماع لكي يثبت كيف أن عقول الناس مبرمجة على شعارات معينة يمكن اختراقها من قبل الأعداء

القصة في علم الحيوان الى ام ديك رومي امهات الديك الرومي حنينات يراقبن صغارهن الكتاكيت ويحمينهن دائما، ام الديك الرومي تضع صغارها في حضنها لتدفئتهم وتنظفهم، الصغير الكتكوت يصيح تشب تشب حال خروج الصوت أمه تالتيه لتنظيفه وتعتني به، أما إذا لم يصدر منه صوت تشب تشب الام تقوم في اهماله وقد تقتله في بعض الاحيان، أظهر عالم سلوك الحيوان (م، دبليو،فوكس) بشكل واضح جدا هذا الاعتماد المتطرف لدجاجة الديك الرومي الام على صوت واحد من خلال تجربة أجراها على دجاجة رومية ام وابن عرس محنط أن ابن العرس عدو حقيقي للدجاجة الرومية الأم وهي ترتكس لاقترابه بصراخ ونقر وخرمشة مشحونة بالغضب، أظهرت الدراسة أن انثى الديك الرومي تهاجم فورا ابن العرس المحنط المجرور بخيط نحوها، لكن عندما وضع نموذج ابن العرس المحنط نفسه آلة تحيل تصدر صوت كصوت الديك الرومي تشب تشب لم تقتل انثى الديك الرومي الام ابن العرس القادم بل تحميه تحتها ايضا عندما تم ايقاف جهاز التسجيل ام الديك الرومي قامت برمي ابن العرس ومهاجمته بعنف وتظهر ام الديك الرومي أنها ساذجة تحتضن عدوا مجرد يصدر صوت تشب تشب بينما تسيء معاملة أحد كتاكيتها بل تقتله ايضا لعدم قوله صوت تشب تشب تظهر امومتها مثل الآلة تخضع لصوت الآلة، يقولون علماء الحيوان البيئي أن هذا من نوع التصرف ليس خاصا دون دجاج الديك الرومي وحده، وجدوها بحيوانات أخرى وسميت هذه النماذج التي تتصرف هكذا في نماذج التصرف الثابت تستعمل الدراسة الحركات السلوكية كعمليات الجماع أو طقوس الزواج تجد تصرفات الحيوانات كأنها تسجيل كامل عندما يبدأ الزواج يبدأ تشغيل شريط الزواج، اذا تطلب الأمومة يتم تشغيل الأمومة من خلال لمسة زر، الذي يثير الاهتمام الذكر يقوم بحماية منطقة نفوذه إذا دخل ذكر آخر وتصل حتى للقتال، الإنسان يستعمل قدرات في خداع الحيوانات، هناك حقيقية يجب ان ندركها وهي 1ان النماذج الآلية من العمل الثابت تفيد كثيرا في معظم الأوقات مثل كتاكيت الديك الرومي يصدرون صوت تشب تشيب تستجيب إليهم امهم.

2المهم يجب اننا أن نفهم اننا نملك شرائط مسبقة مبرمجة.

نعم احمد راضي بقذارته وبتركه لمذهب الشيعة إكراما لعيون عدي الكسيح نجل الدكتاتور صدام جرذ العوجة الهالك، ورغم أن عمه والد زوجته ذباح بتنظيم القاعدة وايضا يتقاضى راتب تقاعدي قدره عشرة ملايين دينار لانه أصبح نائب بالبرلمان عن جبهة التوافق لعدنان السلوقي لمدة شهرين استقبل بساحة التحرير استقبال الأبطال وللاسف تم طعن أحد الإخوة المجاهدين الذين قاتلوا داعش عندما كادت أن تدخل بغداد ايضا استقبلت الجماهي المحجبة المصون الرفيقة سماح بنت فرقد المجاهدة منال يونس الألوسي الجديدة بزمن الانحطاط والانبطاح الشيعي الساسة والقادة لايميزون بين الصديق والعدو وما بين الناصح والناكح وبارك الله في الاخ الاستاذ وداد فاخر الذي فضحها ونشر مقطع فيديو لها في استعمال كلمات لا تستعمل سوى مكان الدعارة، قصة الديك الرومي تنطبق بشكل تام ولاحول ولاقوته الا بالله العلي العظيم

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.