الجبهة التركمانية ممتعضة من قبول المحكمة الاتحادية الطعن بقانون الانتخابات المحلية

انتقدت الجبهة التركمانية العراقية يوم الخميس طعن برلمان اقليم كوردستان لمواد في قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، وقبول المحكمة الاتحادية اعلى سلطة قضائية في العراق الطعن.

وقال رئيس الجبهة حسن توران في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان “هناك مساعي لعرقلة اجراء الانتخابات المحلية في كركوك”، متهما السلطات في كوردستان بالتدخل بشؤون المحافظة.

واضاف ان “برلمان الاقليم وبدلا من الطعن بتعديل قانون مجالس المحافظات كان الاولى به ان يعمل على اجراء الانتخابات المحلية المعطلة في كوردستان والتي لم تجرَ الى الان”.

وتابع توران “نحن ابناء كركوك اتفقنا على اجراء الانتخابات المحلية في المحافظة، وندعو ممثلين في البرلمان العراقي الى ضرورة العمل على هذا الامر”.

وكسب برلمان اقليم كوردستان دعوى الطعن المقامة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وصوت مجلس النواب في شهر تموز الماضي على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) ‏لسنة 2018 ‏ ‏.‏

وأعلنت لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء من اليوم عن كسب الدعوى.