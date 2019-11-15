المنبر العراقي يؤكد وجود حوارات تصب في انبثاق جبهة مدنية وطنية لدعم مشروع الاصلاح

اكد متحدث باسم المنبر العراقي، اليوم الجمعة، وجود حوارات تهدف الى انبثاق جبهة وطنية مدنية لدعم مشروع الاصلاح ستشمل القوى والشخصيات الوطنية التي تؤمن بنظام مدني وطني ديمقراطي.

واوضح القيادي في المنبر ضياء المعيني ان العملية السياسية بشكلها الحالي اثبتت عجزها وفشلها في الاستجابة للمطالب الشعبية، وان الظروف التي يشهدها البلد، والحراك الشعبي المتسارع لدفع عجلة الاصلاح يجب ان تدفع القوى السياسية الوطنية الى تشكيل جبهة تهدف الى بناء الدولة المدنية واجراء تعديلات دستورية جوهرية والاشراف على انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة مع تغير مفوضية الانتخابات وقانونها وكذلك النظام الانتخابي بما يلائم الخصوصية العراقية.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

15تشرين ثاني 2019