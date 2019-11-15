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امريكا تعلق على موقف السيستاني من التظاهرات بالعراق

التقى زعيم تيار “الحكمة الوطني” عمار الحكيم يوم الخميس سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر.

وقال الحكيم خلال اللقاء “جددنا التأكيد على ضرورة أن تكون الحلول عراقية خالصة لكل أزمات البلاد بعيدا عن التدخلات الخارجية”، مشيرا إلى أن “تيار الحكمة الوطني يتابع ويراقب الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة باعتباره تيارا معارضا وصولا إلى تلبية مطالب المتظاهرين”.

وشدد على “اهمية حماية المتظاهرين السلميين وتوفير الأجواء الآمنة لممارسة حقهم الدستوري ، وضرورة محاسبة المتسببين بإزهاق الارواح وسقوط الضحايا” .

بدوره اكد السفير الامريكي احترام ارادة العراقيين وقدرتهم على حل مشاكلهم الداخلية ، مبينا ان خطاب المرجعية الدينية العليا الاخير بشأن عدم تدخل الدول في الشأن العراقي محل احترام وتقدير .

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