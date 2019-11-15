بعد اختفائهم لشهر .. العثور على 3 اطفال عراقيين في تركيا وعودة المئات للبلاد

اعلنت مؤسسة “القمة” لشؤون اللاجئين العراقيين يوم الخميس عن العثور على 3 اطفال بعد تم فقدانهم قبل قرابة شهر في تركيا.

وقالت المؤسسة في بيان ان ممثلها عثر على الاطفال، وهم كل من (تبارك محمد، وتمارا محمد، وشاهين محمد) في مركز لإيواء المشردين في مدينة اسطنبول.

واضاف البيان ان والد الاطفال يقيم في بلجيكا، مشيرا الى انه منذ مدة طويلة يعيش الاطفال بلا ام واب في مركز ايواء المشردين.

وفي غضون ذلك اعلن مكتب وزارة الهجرة و المهجرين في تركيا عن إعادة ( 99 ) لاجئا عراقيا من الأراضي التركية الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات البلاد ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة في بيان اليوم أن ” الوزارة أعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في تركيا ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية ” ، مبينا ان” رحلة العودة لللاجئين العراقيين كانت من محافظات ( انقره ، قير شهير ، سامسون ، افيون و جروم ) التركية “.

وتابع ان ” العودة نظمت بالتعاون مع مكتب وزارتنا في تركيا و وزارة النقل في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد”.