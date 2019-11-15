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بومبيو: سنواصل قيادة مكافحة داعش ومساعدة العراق لإعادة أكثر من 4 ملايين نازح

اعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، استمرار بلاده بقيادة التحالف الدولي لمكافحة داعش.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش.
وقال بومبيو، “ان امريكا تسعى لمنع داعش من إيجاد موطئ قدم في إفريقيا، فواشنطن ستواصل قيادة جهود مكافحة داعش”.
واضاف، “كما نسعى لمنع داعش من إعادة السيطرة على حقول النفط في شمال شرق سوريا”.
واكد ان واشنطن ستساعد العراق على إعادة أكثر من 4 ملايين نازح إلى ديارهم.
ودعا وزير الخارجية الامريكي، الدول الأعضاء بالتحالف ضد داعش استعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين.
من جانبه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “يجب مساعدة السلطات في العراق وسوريا على إعادة الاستقرار”.
واكد ايضا إن “الحرب ضد داعش لم تنته بعد”.

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