جلسات القسم الدولي تنعقد بحضور 5 ضيوف اجانب بمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة

منصور جهانی ـ حضر خمسة أشخاص خارجيين ضمن جلسات اختصاصية بمهرجان طهران الدولي السادس و الثلاثين للأفلام القصيرة، في صالة ملت السينمائية بمدينة طهران.

طبقا لما ذكره المكتب الاعلامي لمهرجان طهران الدولي السادس و الثلاثين للأفلام القصيرة، بأنه قد حضر كل من: ممثل مهرجان برلين «سيمونه اسباني» من ألمانيا، المنتج “أوغور شاهين” من تركيا، مدير مهرجان SHORT SHORTS «سيغو تونو» من الصين، المنتج «بابتيست بريتين» من فرنسا، و «جرالد وبر» ممثل شركة سيكس بك للأفلام، جلسات خاصة بالقسم الدولي و كل جلسة من هذه الجلسات تشمل برامج متنوعة.

البرنامج الأول، جلسة «سيمونه اسباني» Simone Späni تحت عنوان «برليناله سبوت لايت: الأفلام القصيرة» Berlinale Spotlight: Short Films يتحدث فيها عن مهرجان فيلم برلين للأفلام القصيرة. في نهاية الجلسة تم عرض 4 أفلام منتخبة من مهرجان فيلم برلين و هم: «الكوكب ∑»، «الأمنية الجميلة»، «أشعل النار»، «النمر التسماني».

البرنامج الثاني، «أوغور شاهين» Ugur Sahin (برفقة أفسون محمد نجاد) ستم التحدث من خلاله عن «القسم الدولي لمهرجان الأفلام القصيرة». أما عن البرنامج الثالث. جلسة «سيغوتونو» Seigo Tôno سيقوم فيها بالتحدث عن مهرجان شورت شورتز و الأفلام القصيرة في الصين.

البرنامج الرابع، جلسة «بابتيست بريتن» Baptiste Bertin برفقة افسون محمد نجاد تحت عنوان «ماهو الانتاج المشترك؟»، و البرنامج الخامس، جلسة «جرالد وبر» Gerald Weber يتحدث فيه عن شركة «سيكس باك» Sixpack و قسم «الأفلام القصيرة الدولية» في أوروبا.

جدير بالذكر الى أن مهرجان طهران الدولي 36 للأفلام القصيرة عقد بادراة السيد «صادق موسوي»، وتم عرض 140 فيلما لمخرجين من 25 بلد حول العالم في جميع أقسام المهرجان المختلفة، بدأٌ من تاريخ 9و حتى 15 نوفمبر في مجمع ملت السينمائي بمدينة طهران.

للاطلاع أكثر على مجريات مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة نرجو مراجعة موقع المهرجان الرسمي على الانترنت www.tisff.ir/fa . أو على الموقع الالكتروني لمنظمة سينما الشباب الايرانية w.iycs.irww .

العلاقات العامة لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة.