حريق يلتهم الطابق الاعلى من المطعم التركي

التهم حريق ضخم ،في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال مصدر امني إن “حريقاً اندلع في الطابق الاعلى من المطعم التركي وسط بغداد”.

واضاف ان “فرق الدفاع المدني هرعت لاخماد الحريق”.