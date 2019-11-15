دراسة لعلماء اجتماع لمعالجة اسباب تبول الاطفال وانواع الكذب لدى الأطفال،

نعيم الهاشمي الخفاجي

التبول اللاارادي

اذا استمر الطفل يتبول إلى بعد الأربع سنوات على الآباء يفكروا جيدا لربما الطفل يتبول بعد عدة سنوات نتيجة تعرضه للبرد العادي أو لكثرة شرب السوائل قبل النوم وقد يكون السبب انفعالي.

اسباب التبول

قد يكون سبب مرض فقر الدم، أو اضطرابات عصبية، قد يكون التهاب في الكلى أو المثانة أو مجرى البول أو في القولون، وقد يكون بسبب مرض السكري لدى الأطفال وقد يكون بسبب الامساك وسوء الهضم وتضخم اللوزتين او مصاب بالبلهارزيا.

التبول لأسباب نفسية

سببها عنصر الخوف، الخوف من الظلام أو الرعد أو البرق أو من حيوان أو بسبب تهديد الوالدين.

يجب تحسين حالة الطفل النفسبة، تعويد الاطفال على التبول واتباع نظام في تحديد اوقات التبول منع الطفل من أكل اطعة تحتاج شرب مياه كثيرة، مساعدة الطفل على التغلب من الخوف إذا كان يخاف من الظلام يجب وضع مصباح في غرفته والعمل على رفع معنوياته.

الكذب

الباحثين الاجتماعيين يقولون إن الكذب الحقيقي عند الاطفال لايبدا الا عن الخوف والغاية حماية النفس، يرتبط الكذب مع الغش والسرقة.

الصدق مطابقة القول للواقع.

هناك استعدادان يهيئان الطفل الكذب

قدرة اللسان ولباقته.

خصوبة الخيال ونشاطه.

الكذب الخيالي

كانت هناك بنت صغيرة اعتادت أن تجلس إلى والديها واقص عليهم حكايات عجيبة وتدعي أنها حقيقة وكانت تسترسل في حديثها استرسالا مشوقا هذابا يملك تفكير المستمعين وأتباعهم فأخذها والدها إلى إحدى العيادات النفسية الشهيرة في لندن لمعالجتها من هذا النوع من الكذب، فلما درس المختص النفسي حالة هذه البنت وجدها أنها على قدر عظيم من الذكاء، وأنها رائعة الخيال، طلقة اللسان فأشار على والديها بأن يفسحوا لها مجال التأليف والتمثيل وبعد فترة قصيرة تألقت في التمثيل والأدب نبوغا ظاهرا فالفت عدة روايات وقامت بإخراجها على مسرح المدرسة وكان هذا فاتحة لمستقبل باهر لها.

الكذب الالتباس

الطفل لايميز عادة مابين يراه حقيقة واقعة وما يدركه واضحا في مخيلته، الكثير من الأطفال يسمع قصص خرافية ويصدق بها وتراه في اليوم الثاني يحدث أصدقائه بها.

الكذب الادعائي

يبالغ الطفل في وصف تجاربه الخاصة ليجعل نفسه مركز اعجاب وتعظيم.

الكذب الغرضي أو الاناني

طفل يذهب لوالده لأخذ نقود مدعيا أن والدته ارسلته.

الكذب الانتقامي

اطفال يكذبون على اطفال، آخرين يترتب عليهم عقابهم أو سوء معاملتهم يحدث هذا عند الطفل الذي يشعر بالغيرة من طفل آخر.

الكذب الدفاعي

طفل يكذب لدفع الأذى عنه.

كذب التقليد

الطفل يكئب يقلد والديه في الكذب.

الكذب العنادي

الطفل يكذب عنادا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.