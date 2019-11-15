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** رسالة إلى قاسم سليماني … من مواطن عراقي **

الى قاسـم سليماني

بداية بِما أنني عراقي 🇮🇶 وأنت إيراني فآختلف معك في كل شَيْء حتى في قلي (الباذنجان) ولا يجمعني بك سوى الشكل البشري .

لذا أحببت أن أكتب لك شيىئاً بسيطاً ، بما أن عملائك من السياسيين والمعممين لا ينبسون أمامك سوى بـكلمة ( حاضر سيدي ) فأنا لستُ سياسياً حاشا ، وأعوذ بالله منهم جميعاً ، والله فأنا لا اقدر أن أكون سياسات ، فمن يصبح سياسياً عليه اولاً ان يتجرد من نفسهِ ، ومن لا يكون نفسه ( تخيل مايكون ) ؟

فاترك بلادي وشأنها ، لانك سوف تتركها رغم أنفك شئت أم أبيت ، فهذا الوطن لا يميل للايرانيين الفرس 🤫، ولا للترك الطورانيين ، ولا للخليجيين ولا للغرب ولا يميل للاسيويين ، ولا إلى أي أحد مع احترامنا للجميع ، فنحن نميل لانفسنا فقط هكذا خلقنا الباري عز وجل ، تماماً كما كان اجدادنا العظماء ؟

لسنا توابع لاحد ولن نكون ، ومن يحاول أن يجعلنا “ذيل ” ماهي إلا مسألة وقت حتى نلف ذاك الذيل حول عنقه ، لذا فلن ينفعك {لا المالكي ، ولا العامري ، ولا الخزعلي ) ولا غيرهم ، حتى مقتدى الذي قمتم بتدريسه مؤخراً أصبح هو ألاخر أيضاً ضمن مجموعتنا الشعرية ( شلع قلع ) ؟

فلن ينفعك في العراق شيئاً بعد اليوم ، أرمي الغاز السامة والخانقة علينا من الخضراء ، أطلق علينا الرصاص الحي ، وأسرح وأمرح بصحبة أصدقائك وأصحابك الخضراويين ، سندخل عليكم عاجلاً أم أجلاً ، وسلنلقي عليكم التحية داخل قصوركم ؟

وأخيراً
كما أذلكم أسود الرافدين اليوم في الدقيقة الاخيرة في عمان ، فسيذلكم ألله ذلاً أكبر وأنتم في إيران ؟

كما وصلتني من صديق
سرسبيندار السندي

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