عمليات بغداد: لم يقتل أي متظاهر خلال اليومين الماضيين

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، انه لم تؤشر اي عملية قتل للمتظاهرين خلال اليومين الماضيين.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ان “موقف وزارة الصحة والمستلم من قبل قيادتنا لم تؤشر أي حالة إستشهاد بين صفوف المتظاهرين خلال اليومين الماضيين وحتى ساعة إعداد هذا البيان”.

وكانت مصادر قد أفادت، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات وسط العاصمة بغداد.

ونقلت فرانس برس عن مصادر طبية قولها ان ثلاثة متظاهرين لقوا حتفهم بقنابل مسيلة للدموع استخدمتها القوات الأمنية وسط بغداد.

يشار الى ان مصدراً بالشرطة العراقية، قال يوم الخميس ان محتجاً قتل باستهدافه بقنبلة مسيلة للدموع اخترقت رأسه، وتحديدا منطقة الوجه في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان قوات مكافحة الشغب اطلقت في الساعات الاولى من صباح اليوم قنابل مسيلة للدموع على المحتجين المتحصنين في البنايات في منطقة الخلاني لتصيب احداها منطقة الوجه لمحتج ليفارق الحياة على الفور.

وقال مصدر امني اخر انه تم القاء القبض على شاب يقود دراجة نارية ويحمل مسدساً وهويات لجهة امنية وحاول الدخول لساحة التحرير وسط بغداد.

واشار المصدر الى ان خلال التحقيقات الاولي مع ذلك الشاب اعترف بانه كان يروم اطلاق العيارات النارية باتجاهات متفرقة على المحتجين والامن في آن واحد.