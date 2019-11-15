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قرار جديد يخص المتقاعدين من البيشمركة

اصدر مجلس الوزراء في اقليم كوردستان قرارا بمنع تقرية رتب المتقاعدين من عناصر البيشمركة.
وعممت وزارة البيشمركة، القرار على الاحزاب التي سبق ان ناضل عناصرها بشكل عسكري وابلغتهم “لم يعد بمقدور الوزارة ترقية رتب المتقاعدين او المصابين في الجبهة من عناصر البيشمركة”.
وكان في السابق من صلاحيات وزارة البيشمركة ترقية العناصر المتقاعدين، إلا انه ووفق القرار الجديد فبات هذا الامر من الصلاحيات الحصرية لمجلس وزراء الاقليم.

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