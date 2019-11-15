قسد: الجيش التركي والفصائل الموالية له شردوا نصف مليون كوردي

قالت قوات سوريا الديمقرطية “قسد” إن الجيش التركي والفصائل الموالية له شردوا نصف مليون مواطن كوردي في غرب كوردستان(كوردستان سوريا).

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت الأسبوع الماضي إن تركيا احتلت 1100 كلم مربع من الأراضي منذ اتفاق وقف إطلاق النار وقتلت 182 وجرحت 242 من مقاتلينا منذ الاتفاق، كما تسببت في نزوح 30 ألف مدني من مناطقهم منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال بيان نشرته القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” إن تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتزيد من حجم الكارثة الإنسانية بشكل متعمد ومدروس.

وأضاف البيان “لم تلتزم الدولة التركية وجيشها والفصائل المسلحة التابعة لها بعملية وقف إطلاق النار التي أبرمت بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية وبالتشاور مع قوات سوريا الديمقراطية يوم 17 أكتوبر / تشرين الأول رغم قيام قواتنا بكل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة”.

وقال البيان ان ” تركيا تستمر في احتلال الأراضي السورية خارج منطقة العمليات العسكرية المتفق عليها في كل من سري كانيه (رأس العين) وكري سبي(تل أبيض) وتل تمر وشرد وقتل سكانها ومازالت رغم انسحاب قواتنا منها”.

وأوضح بيان قسد” احتلت الدولة التركية منذ يوم وقف إطلاق النار وإلى الآن مساحة جغرافية تقدر بـ 1100 كلم مربع تضم 56 قرية، بالإضافة إلى العديد من المزارع والقصبات في كل من شمال بلدة عين عيسى وشرق مدينة كوباني وشرق رأس العين وشمال غرب تل تمر”.

كما أشار البيان الى ان ” الدولة التركية وفصائلها تسببت من خلال خروقاتها المتكررة منذ يوم إعلانها لوقف إطلاق النار إلى نزوح قرابة 30 ألف مدني، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم”.