قنابل الغاز القاتلة سقطت على المتظاهرين من أحد الكواكب!!

مرتضى عبد الحسين

مرتضى عبد الحسين/ أكدت مصادر أمنية عراقية ان قنابر الدخان القاتلة التي سقطت على رؤوس المتظاهرين قبل أيام ، ظهر انها سقطت من أحد الكواكب ، دون ان تشير المصادر الى الكوكب الذي سقطت منه تلك الاسلحة الفتاكة التي تدخل جماجم المتظاهرين وتؤدي الى موتهم في الحال!!

ونقل المصادر عن احد المتظاهرين قوله انه رأي سقوط أجسام غريبة بين فترة واخرى ، على رؤوس بعض المتظاهرين ، ما ادى الى وفاة العشرات منهم في الحال، نافيا وجود اي علاقة بين استخدام تلك القنابل والقوات الأمنية!!

وكان وزير الدفاع العراقي قد أشار الى وجود طرف ثالث هو من جلب قنابر الدخان السام المنتهي مفعوله ، وفسرت بعض المصادر تصريحات الشمري وجود جهة مسلحة هي من استخدمت هذا السلاح الفتاك ضد المتظاهرين، حيث اشارت فضائية الحرة الى ان تلك الاسلحة مستوردة من ايران بدون علم الجهات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية ، بالرغم من ان الاخيرة لم تشر الى مصدر تلك القنابر الدخانية التي تهشم الرؤوس، وهل استوردتها ام لا ، لكن مصادر اخرى اشارت الى ان تلك القنابل كانت قد استخدمتها طهران قبل فترة ضد متظاهرين ايرانيين العام الماضي.