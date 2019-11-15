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كهرباء كوردستان: نسبة تجهيز المواطنين بالطاقة تفوق العام الماضي

اعلن مسؤول بوزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، أوميد أحمد، الخميس، ان تجهيز المواطنين بالطاقة في فصل الشتاء فاق العام الماضي.

وقال احمد انه يتم الان تجهيز المواطنين بنحو 20 ساعة من الطاقة الكهربائية، بشكل أفضل من العام الماضي.

واضاف ان وضع الطاقة الكهربائية في كوردستان بات أفضل، وخصوصا في محافظة دهوك التي كانت تعاني نقصاً بتجهيز الطاقة، والتي تم حل المشكلة من خلال تأمين مليون و200 ألف لتر من الكاز، مشيرا الى انه يتم تجهيز المواطنين الان بعشرين ساعة من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل ان يتم الاستمرار بهذا المعدل.

ولفت احمد الى ان تزويد الطاقة الكهربائية في فصلي الربيع والخريف كان افضل من العام الماضي أيضاً.

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