Posted on by

لماذا حصروا الانتفاضة في المناطق الشيعية ومنعوها من التمدد

المعروف بعد الغزو الداعشي الوهابي الصدامي للعراق بدعم وتمويل من قبل ال سعود كانوا يستهدفون احتلال العراق وذبح أبنائه واسر واغتصاب نسائه وبيعهن في أسواق النخاسة وقيل أعدت أسواق خاصة لهذا الغرض يشرف عليها أقذار ال سعود ال نهيان ال خليفة بحجة تجديد للسنة لان حاخامات الدين الوهابي أكدوا وأعلنوا ان سبب حياة الفقر التي يعيشها العرب والمسلمين هو تخليهم عن فريضة سبي النساء لهذا قرر ال سعود أعادة هذه السنة وتجديدها لهذا بدءوا بسبي العراقيات وذبح العراقيين وتدمير العراق

لكن الفتوى الربانية التي أصدرتها المرجعية الرشيدة المتمثلة بالأمام السيستاني الذي عرف بحكمته وشجاعته فاسرع العراقيون الأحرار الذين يعتزون بانسانيتهم بعراقيتهم الى التلبية وتحزموا بالفتوة الربانية فوحدت العراق ووحدت العراقيين ومنحتهم قوة قاهرة مكنتهم من صنع

نجاحات وانتصارات عظيمة سميت بالانتصارات الأسطورية المعجزة حيث تمكنوا من وقف الهجمة الظلامية الداعشية الوهابية والصدامية ودحرها وتطهير ارض العراق من رجس ودنس هذه الأقذار الأرجاس

حاول أعداء العراق أعداء الحياة والانسان ان يجزءوا العراقيين الى طوائف وقوميات لمنعهم من الوحدة في مواجهة الغزو الظلامي الداعشي الوهابي والصدامي مثلا احد جحوش صدام في شمال العراق صرح قائلا هذا صراع بين السنة والشيعة ونحن لا علاقة لنا به وصرح آخر في المنطقة الغربية قائلا ان هؤلاء جاءوا لتحررينا من الاحتلال الرافضي المجوسي لكن أبناء العراق الأحرار رفضوا هذه التصريحات وصرخوا بوجوههم هيهات منا الذلة وتحقق النصر وقبرت خلافة الظلام الوهابية

وهاهم يلعبون نفس اللعبة في المظاهرات والاحتجاجات التي بدأت في مدن الوسط والجنوب وبغداد ومناطق شيعية ضد الفساد والفاسدين فكانت

انتفاضة شعبية عراقية تدعوا الى وحدة العراق والعراقيين وتطهير وتحرير العراق من الفساد والفاسدين ليس في الوسط والجنوب وبغداد وانما في كل أنحاء العراق في غرب العراق وفي شمال العراق حقا كانت انتفاضة سلمية حضارية انسانية

فقام دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام بحصر الانتفاضة في المدن والمناطق الشيعية ومنعوها من التمدد الى المدن الغربية والمدن الشمالية خوفا من انتفاضة شعبية عراقية واحدة تضم كل العراقيين الاحرار من مختلف الألوان والطوائف والمحافظات وينطلقوا بصرخة واحدة لا شك سوف تقبر الفساد والفاسدين فالفاسد في الجنوب والوسط وبغداد هو الحامي والمدافع عن الفاسد في الغرب والشمال والعكس تماما وهذا يعني ان الفاسدين على دين واحد احدهم يحمي الآخر ويغطي له

الغريب نرى الجهات العناصر الفاسدة في المدن الغربية والشمالية وقفت الى جانب المظاهرات وأيدتها بشكل ملفت للنظر أثار الشكوك وعند

التدقيق في هذا الموقف وهذا التأييد يتضح لنا ان هؤلاء مكلفين بمهمة من قبل ال سعود وال نهيان وهي

اولا حصر الانتفاضة بالمدن والمناطق الشيعية ومنع تمددها ومنع أبناء المناطق الغربية والشمالية من المشاركة في الانتفاضة التي انطلقت في مدن الوسط والجنوب وبغداد

ثانيا مساعدة الكلاب الوهابية وعبيد وخدم صدام في اختراق المظاهرات وركوبها والسيطرة عليها وحرفها وتحويلها من السلمية الحضارية الى العنف والتخريب والوحشية

ثالثا زرع الفتنة بين الشيعة ومن ثم خلق حرب شيعية وشيعية ثم تتحرك المجموعات الداعشية والصدامية المدربة والمهيأة بانتظار ساعة الصفر للهجوم على العراق والعراقيات

الغريب ان هذه الجهات والشخصيات التي تؤيد المظاهرات وتناصرها وتدعمها لكنها ترفض مطالبها بقوة وتحدي

مثلا انها ترفض تلك المطالب ولا تقبل بها

تعديل الدستور الغاء نظام المحاصصة الغاء المفوضية المستقلة للانتخابات الغاء قانون الانتخابات فهذه المطالب مرفوضة رفضا قاطعا من قبل أصحاب الأبواق المأجورة الرخيصة دجلة والشرقية فهذا دليل واضح وبرهان ساطع ان هذا الاهتمام بالمظاهرات من قبل ال سعود ودواعش السياسة وأبواقهم المأجورة لا حبا بهم ولا يهمهم دماء الشيعة بل انهم يريدون ذبح و قتل ابناء المدن الشيعية وفي المقدمة هؤلاء المتظاهرين وتدمير مدنهم

منذ سنوات عديدة والمظاهرات مستمرة من البصرة حتى بغداد انا اسأل ما يسموا انفسهم المدنين العلمانيين (الحقيقة اختلطت علينا الأمور حيث اصبح عبيد وخدم صدام ودواعش السياسة دعاة للحرية والديمقراطية والمدافعين عن حقوق الانسان وحرية الرأي حتى أصبحنا لا ندري كيفية التمييز بين المدني والصدامي وبين العلماني والوهابي الداعشي) نعم أتحدى هؤلاء الذين

يسمون أنفسهم مدنين علمانيين اذا شكلوا تنسيقية في مدن شمال العراق في مدن غرب العراق اليس هذا دليل على ان مواقف هؤلاء العبيد ضد المظاهرات وانها تتحين الفرص لذبح المتظاهرين والعمل على اختراقها وركوبها وحرفها

لهذا أدعوا ان توضحوا لنا ما هو المدني والعلماني هل الذي يلعن ايران ويمجد ال سعود هل الذي يلعن الحشد الشعبي ويمجد داعش الوهابية هل الذي يلعن الدين وأهل الدين ويمجد الوهابية هل الذي يلعن قاسم سليماني ويمجد ثامر السبهان ليتكم توضحوا لنا الامر

مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close