محافظ ذي قار يطلق ١٠ آلاف فرصة للمحاضرين ويستثني خريجي ٢٠٠٥ فما دون من ضوابط المنافسة

المكتب الإعلامي

أعلن محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، زيادة أعداد فرص المكلفين بالعمل كمحاضرين بصفة ( معلم ومعلم جامعي ومدرس ومرشد تربوي) في المدارس الثانوية والابتدائية بمديرية التربية في عموم المحافظة ، إلى 10 آلاف من سكنة

ذي قار حصراً ، مستثنياً خريجي أعوام 2005 والسنوات التي سبقتها ومحاضري محو الأمية المغلقة مراكزهم من ضوابط التقديم والمنافسة .

وأصدر الدخيلي أمراً إدارياً حدد من خلاله ضوابط الترشيح وآلية التقديم للعمل كمحاضرين مجانيين في المدارس الثانوية والابتدائية وإشعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأعداد الذين يتم قبولهم وجدول مباشرتهم لتضمين مبالغ التعاقد معهم ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2020 .

وأستثنى محافظ ذي قار خريجي 2005 فما دون من ضوابط التقديم بحسب الحاجة والأختصاص ، فيما تم إضافة أكثر من (2000) فرصة أخرى خارج ألـ (10) آلاف لتصل مجموع الفرص إلى (12000) ، مخصصة لمحاضري محو الأمية المغلقة مراكزهم وشمولهم بالتقديم دون قيد أو شرط .

المكتب الاعلامي

لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )