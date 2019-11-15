محكمة التمييز تصدر قراراً بالغاء الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية الأسبق غازي الياور البالغ ٦١٦٨٠٠٠٠ واحد وستون مليون وستمائة وثمانون الف دينار شهريا”

المستفيدين من هالقانون وعددهم 275 شخص

من ضمنهم الياور وعادل زوية وبرهم صالح ونوري المالكي واياد علاوي والباججي واغلب السياسيين الحاليين

61،680000 × 12 × 7 × 275

مجموع ماتقضاة الكل 1،424،808،000،000 من عام 2005 لغاية عام 2014

ترليون واربعمائة واربعة وعشرون مليار وثمانمئة وثمان مليون دينار عراقي لاغير ، وفقط وبس

وانتوا ممحلفيني

– للعلم ماحسبت من عام 2003 هاي طيحتهن للأجاويد

ويكولون اكو عجز بالميزانية

اسماء المستفيدين مرفقة

باذن الله السحل قادم لكل فاسد وظالم وحرامي

#ثورة_٢٥_١٠_انقاذ_العراق

عاش الثوار الاحرار

😡 الا لعنة الله على الذيول والفاسدين والأحزاباة اجمعين