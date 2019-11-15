محكمة التمييز تصدر قراراً بالغاء الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية الأسبق غازي الياور البالغ ٦١٦٨٠٠٠٠ واحد وستون مليون وستمائة وثمانون الف دينار شهريا”
المستفيدين من هالقانون وعددهم 275 شخص
من ضمنهم الياور وعادل زوية وبرهم صالح ونوري المالكي واياد علاوي والباججي واغلب السياسيين الحاليين
61،680000 × 12 × 7 × 275
مجموع ماتقضاة الكل 1،424،808،000،000 من عام 2005 لغاية عام 2014
ترليون واربعمائة واربعة وعشرون مليار وثمانمئة وثمان مليون دينار عراقي لاغير ، وفقط وبس
وانتوا ممحلفيني
– للعلم ماحسبت من عام 2003 هاي طيحتهن للأجاويد
ويكولون اكو عجز بالميزانية
اسماء المستفيدين مرفقة
باذن الله السحل قادم لكل فاسد وظالم وحرامي
#ثورة_٢٥_١٠_انقاذ_العراق
عاش الثوار الاحرار
😡 الا لعنة الله على الذيول والفاسدين والأحزاباة اجمعين