مواعيد مباريات أسود الرافدين في “خليجي 24”

واوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر والامارات واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان والسعودية والكويت والبحرين.

وستقام البطولة للفترة من يوم 26 من الشهر الحالي وحتى 8 كانون الأول المقبل.

وفيما يلي توقيت مباريات اسود الرافدين في البطولة:

قطر X العراق (استاد خليفة الدولي) – الثلاثاء 26 تشرين الثاني – 7:30 مساءً

العراق X الإمارات (استاد خليفة الدولي) – الجمعة 29 تشرين الثاني – 5:30 مساءً

اليمن X العراق (استاد عبد الله بن خليفة) – الاثنين 2 كانون الاول – 5:30 مساءً

وسيتم تطبيق تقنية الفيديو المساعد VAR خلال مباريات البطولة.