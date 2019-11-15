هل ستوقع روسيا اتفاقية دفاع مشترك مع مصر لحماية التجارة الروسية بافريقيا؟

تقارير تتوقع توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين مصر وروسيا

بيان صحفى : القاهرة

توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا توقيع اتفاقية دفاع مشترك عسكرية بين مصر وروسيا بدءا من عام 2020 وتعزيز التعاون العسكرى بين القاهرة وموسكو

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان امكانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين موسكو والقاهرة قد ياتى فى اطار حماية المصالح الروسية داخل القارة الافريقية فى ظل التوجه الروسى نحو تصدير المنتجات الروسية لقارة افريقيا

ولفت التقرير ان روسيا تسعى الى تصدير المنتجات الزراعية الى افريقيا وقد تلجا لاقامة مشروعات زراعية ضخمة داخل مصر باعتبار مصر البوابة الافريقية لروسيا لنقل المنتجات والبضائع الروسية لافريقيا عبر مد خط سكك حديد تجارى يربط مصر والسودان بدول افريقيا لتصدير المنتجات الروسية

واشار الى ان موسكو تحولت الى شريك استراتيجي للقاهرة وتشارك مصر باقامة مشروع محطة الضبعة النووية كما تفاوضت موسكو مع مصر من أجل توقيع اتفاقية بشأن الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات والقواعد الجوية بين الدولتين

وقالت المنظمة ان التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية يبلغ نحو 20 مليار دولار وتستحوذ مصر على الحصة الاكبر فى تجارة روسيا مع افريقيا