Posted on by

وزارة الهجرة تعلن إعادة ( 99 ) لاجئا عراقيا من تركيا الى البلاد

اعلن مكتب وزارة الهجرة و المهجرين في تركيا عن إعادة ( 99 ) لاجئا عراقيا من الأراضي التركية الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات البلاد ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن ” الوزارة أعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في تركيا ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية ” ، مبينا ان” رحلة العودة لللاجئين العراقيين كانت من محافظات ( انقره ، قير شهير ، سامسون ، افيون و جروم ) التركية ” .

وتابع دوسة ان ” العودة نظمت بالتعاون مع مكتب وزارتنا في تركيا و وزارة النقل في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد ” .

قسم الأعلام

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close