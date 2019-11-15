وزارة الهجرة تعلن إعادة ( 99 ) لاجئا عراقيا من تركيا الى البلاد

اعلن مكتب وزارة الهجرة و المهجرين في تركيا عن إعادة ( 99 ) لاجئا عراقيا من الأراضي التركية الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات البلاد ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن ” الوزارة أعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في تركيا ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية ” ، مبينا ان” رحلة العودة لللاجئين العراقيين كانت من محافظات ( انقره ، قير شهير ، سامسون ، افيون و جروم ) التركية ” .

وتابع دوسة ان ” العودة نظمت بالتعاون مع مكتب وزارتنا في تركيا و وزارة النقل في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد ” .

قسم الأعلام