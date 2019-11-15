3 قتلى و25 جريحًا بمواجهات في ساحة الخلاني ببغداد

ارتفعت حصيلة قتلى المواجهات، التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد، إلى 3 أشخاص، في الاحتجاجات التي عمت البلاد اليوم تحت عنوان “جمعة الصمود”.

وسقط القتلى خلال تفريق قوات الأمن العراقية احتجاجات وسط بغداد، بعد محاولة المتظاهرين اقتحام ساحة الخلاني بالعاصمة.

وأسقط المتظاهرون 3 كتل خرسانية في الساحة، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وأكدت أن أسباب الوفاة في الحالات الثلاث جاءت بسبب إصابة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما قال متظاهرون بأن هناك استخدام للرصاص الحي في بغداد.

وتوافد المتظاهرون على ساحة التحرير في بغداد وغيرها من المحافظات للمشاركة في جمعة الصمود، في إطار الاحتجاجات المتواصلة منذ بداية الشهر الماضي.