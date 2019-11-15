6 برقيات عاجلة وخطيرة … من وعن العراق **

* البرقية ألأولى

تصريح للسيد “لويس مورينو أوكامبو” مدير التحقيقات الجنائية في محكمة لاهاي الدولية

يقول فيه :

{ لقد تلقينا أكثر من 240 شكوى ضد الحكومة العراقية ، بخصوص إستعمالها العنف المفرط ضد المتظاهرين في العراق ، وقال ، نحن نعمل على البحث والتدقيق بتعمق وجمع الفيديوهات والصور والمستمسكات التي تتطابق مع قوانين المحكمة للنظر فيها } ؟

* البرقية الثانية

وزير الدفاع العراقي يعترف في باريس ، بان القنابل المسيلة للدموع والمستخدمة ضد المتظاهرين لم تستوردها وزارة الدفاع ؟

وهنالك طرف ثالث هو الذي كان يطلق النار على المتظاهرين السلميين بقصد ألأرهاب والقتل ، وحتى قاذفات قنابل الغاز التي أطلقت منها تلك القنابل غير موجود شبيه لها لدى القوات ألأمنية العراقية ؟

ونحن نقول

طيب ، إذا كُنتُم حسب إدعائكم كمسؤولين بأنكم أنتم من كشف للامريكان عن مكان تواجد “البغدادي” فهل من المنطق والمعقول أنكم لا تعرفون هذا “الطرف الثالث” ؟

أم انه الجبن والخوف من ألأرهابي ” قاسم سليماني” ؟

* البرقية الثالثة

الحكومة العراقية تعزي منتخبها الوطني (ألايراني) بعد خسارته بكرة القدم

في ستاد عمان ، وتسأل ألله أن يكون أخر أحزان الشعب العراقي ؟

*البرقية الرابعة

حكومة العراق تعلن الحداد الرسمي 3 أيام بعد خسارة منخبها الوطني ” ألايراني” بكرة القدم ؟

*البرقية ألخامسة

الحكومة العراقية ترسل برقية إعتذار للحكومة الإيرانية ، وتؤكد بأن من سجلا الهدفين “مندسين وبعثيين” ؟

* البرقية السادسة وألاخيرة

ونحن أيضاً نعزي حكومة العراق بخسارة منتخبها الوطني “ألايراني” بكرة القدم والتي جرت على ستاد عمان ، ونسأل ألله ان تكون هذه مقدمة أحزانها وكوارثها ، أنا لله وإنا اليه راجعون ؟

سرسبيندار السندي

Nov/ 14/ 2019