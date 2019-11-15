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** 6 برقيات عاجلة وخطيرة … من وعن العراق **

* البرقية ألأولى
تصريح للسيد “لويس مورينو أوكامبو” مدير التحقيقات الجنائية في محكمة لاهاي الدولية
يقول فيه :
{ لقد تلقينا أكثر من 240 شكوى ضد الحكومة العراقية ، بخصوص إستعمالها العنف المفرط ضد المتظاهرين في العراق ، وقال ، نحن نعمل على البحث والتدقيق بتعمق وجمع الفيديوهات والصور والمستمسكات التي تتطابق مع قوانين المحكمة للنظر فيها } ؟

* البرقية الثانية
وزير الدفاع العراقي يعترف في باريس ، بان القنابل المسيلة للدموع والمستخدمة ضد المتظاهرين لم تستوردها وزارة الدفاع ؟
وهنالك طرف ثالث هو الذي كان يطلق النار على المتظاهرين السلميين بقصد ألأرهاب والقتل ، وحتى قاذفات قنابل الغاز التي أطلقت منها تلك القنابل غير موجود شبيه لها لدى القوات ألأمنية العراقية ؟

ونحن نقول
طيب ، إذا كُنتُم حسب إدعائكم كمسؤولين بأنكم أنتم من كشف للامريكان عن مكان تواجد “البغدادي” فهل من المنطق والمعقول أنكم لا تعرفون هذا “الطرف الثالث” ؟
أم انه الجبن والخوف من ألأرهابي ” قاسم سليماني” ؟

* البرقية الثالثة
الحكومة العراقية تعزي منتخبها الوطني (ألايراني) بعد خسارته بكرة القدم
في ستاد عمان ، وتسأل ألله أن يكون أخر أحزان الشعب العراقي ؟

*البرقية الرابعة
حكومة العراق تعلن الحداد الرسمي 3 أيام بعد خسارة منخبها الوطني ” ألايراني” بكرة القدم ؟

*البرقية ألخامسة
الحكومة العراقية ترسل برقية إعتذار للحكومة الإيرانية ، وتؤكد بأن من سجلا الهدفين “مندسين وبعثيين” ؟

* البرقية السادسة وألاخيرة
ونحن أيضاً نعزي حكومة العراق بخسارة منتخبها الوطني “ألايراني” بكرة القدم والتي جرت على ستاد عمان ، ونسأل ألله ان تكون هذه مقدمة أحزانها وكوارثها ، أنا لله وإنا اليه راجعون ؟

سرسبيندار السندي
Nov/ 14/ 2019

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