التربية الكوردستانية تتعهد بتلبية مطالب المدرسين المحاضرين

خلال اجتماعه مع ممثلي المدرسين المحاضرين، تعهد وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان بالعمل على تلبية مطالبهم.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية مريوان عمر، خلال اجتماع وزير التربية والمديرية العامة لتربية السليمانية، مع ممثلي المدرسين المحاضرين، قدم الممثلون مذكرة الى الوزير والمدير العام لتربية السليمانية تضمنت عددا من مطالب المدرسين المحاضرين.

واضاف عمر ان وزير التربية وفضلا عن تثمينه لدور المدر سين المحاضرين في ملء الفراغات الموجودة في المدارس، تعهد ببالغ الاهتمام بتلك المطالب والعمل على تلبيتها.