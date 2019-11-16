الجيش العراقي يقتل خمسة عناصر من داعش بينهم قيادي في عملية عسكرية

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن 5 عناصر من تنظيم الدولة قتلوا خلال عملية عسكرية نفذها الجيش ضد معاقل التنظيم بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

وقال النقيب حبيب الشمري، لوكالة “الأناضول” التركية، إن “قوات الجيش نفذت عملية عسكرية بمحيط منطقة قوزلاقز في سلسلة تلال حمرين شرقي محافظة ديالى بناءً على معلومات استخبارية”.

وأوضح الشمري أن “العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 5 من عناصر التنظيم بينهم قيادي (دون تفاصيل)، وتدمير 5 أنفاق ومصادرة أسلحة وعتاد مختلف كانت بحوزة الإرهابيين”.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.