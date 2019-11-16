السادة النواب ماذا تنتظرون؟!!!

مجيد الكفائي

المتظاهرون منذ اكثر من شهر يفترشون الساحات والميادين ، يهتفون، يصرخون، يطالبون باسترداد حقوقهم وحق العراق من الفاسدين والسراق والجهلة ، والمرجعية الدينية رسمت خارطة طريق وأجزلت بالنصيحة وأكدت ان مايكون بعد هذه الاحتجاجات لن يكون كما قبلها، ولا احد يدري لماذا لا يسارع مجلس النواب العراقي بتنفيذ مطالب المتظاهرين وهو صاحب الحل والعقد؟!، ولِمَ هذا التسويف والمماطلة والتأخير من قبلهم؟ فهناك قرارات لا تحتاج سوى التصويت وفيها حل للازمة الحالية وتنفيذ لمطالب المتظاهرين وانقاذ للعراق من وضع قد لا يتصوره احد، فحل المفوضية العليا للانتخابات لا يحتاج الى دراسة اولجان وخبراء وغير مرتبط اساسا بتشريع قانون الانتخابات ولايحتاج التصويت على حلها الا دقائق معدودة ومجلس النواب هو ممثل الشعب وعليه ان يكون مع الشعب وان يتخذ القرارات استنادا الى رأي الشعب ونصائح المرجعية فهما من يعرفا الصالح لهذا الوطن والا فان الكثير من المتربصين سيدخلون الساحة وسيكون الوضع خطرا جدا ولن يجدي اي تشريع او إصلاح بعد ذلك ، اليوم فقط يجب ان يتحقق الإصلاح والا فلن ينفع إصلاح بعد فوات الأوان .

ان على مجلس النواب حل مفوضية الانتخابات فورا كما فعل حين صوت على حل مجالس المحافظات وعليه ايضا ان يصوت على حل كل المؤسسات والهيأت التي شرعت لتكون واجهة للفساد ومكانا لنهب ثروات الشعب ، وان يستيقظ مبكرا ليلبي كل المطالب الحقة للشعب وان يترك الوعود فقد ملَّ العراقيون من ذلك وسئموا من الفاسدين الذين

أصموا آذانهم بالصراخ والتهريج والكذب والخداع سنينا ونهبوا ثرواتهم بلا خجل، واستباحوا دمائهم بلا رحمة ، فالمحنة الطويلة التي مر بها العراقيون أذابت الشحم واكلت اللحم ولم يبق سوى عظم

لن يستطيع احد قضمه ، وقد حان وقت الإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق مطالب الشعب بإزاحة الفاسدين وتعديل الدستور وتشريع القوانين التي تخدم العراق والعراقيين فالشعب يا أيها السادة النواب يريد ذلك ولن ينتظر طويلا فماذا تنتظرون؟!