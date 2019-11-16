العراق يسرّع الاجراءات لاستيراد الطاقة الكهربائية من الأردن

أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، أهمية الربط الكهربائي مع العراق في إطار منظومة الربط الكهربائي العربي، بما يعزز العلاقات التجارية ويحقق التكامل الطاقي.

وقالت هالة زواتي، اليوم الجمعة، إنه من شأن هذه المشاريع تعزيز الربط الكهربائي العربي في إطار التطلع لسوق عربية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل العربي وخدمة الشعوب العربية.

وأكدت الوزيرة، أهمية مشاريع الربط الكهربائي في خفض الكلف وتشكيل شبكة أمان لجميع الدول المشاركة.

جاءت تصريحات زواتي، تعقيبا على قرار الحكومة العراقية الموافقة على “تسريع التعاقد مع الأردن لاستيراد الطاقة الكهربائية”.

وأشادت زواتي، بعلاقات التعاون في مجال الطاقة مع العراق، وبخاصة بعد أن عاد تصدير النفط العراقي عبر الصهاريج للأردن في سبتمبر/ أيلول 2019.

وأعربت عن أملها بأن يبدأ في القريب تنفيذ شبكة الربط مع جمهورية العراق، واستكمال إجراءات مد أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة وتنفيذ باقي مشاريع التعاون الطاقي بين البلدين.

وأكد مصدر رسمي عراقي، أن الحكومة العراقية وافقت على تسريع التعاقد مع الأردن لاستيراد الطاقة الكهربائية وسد النقص.

وقال لوكالة “بترا”، بموجب ذلك ستستورد وزارة الكهرباء الطاقة الكهربائية من الأردن لسد النقص الحاصل الذي يحاول العراق توفيره.

وكان الأردن والعراق اتفقا في تموز الماضي على برنامج زمني لتنفيذ الربط الأردني- العراقي لتغذية العراق بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية في نهاية عام 2021 بطول خط تقريبي يبلغ 300 كلم تقدر كلفته بحوالي 140 مليون دولار.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر اخيرا توصية المجلس الوزاري للطاقة بالموافقة على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي –الأردني.