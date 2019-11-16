العراق يعلن اكتفاء ذاتيا في 17 محصولا ويشدد على منع استيرادها

أعلنت وزارة الزراعة يوم الجمعة عن الاكتفاء الذاتي لـ17 محصولاً نباتياً لوفرتها محلياً.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان اليوم ان الوزارة ونتيجة للدعم الذي قدمته للفلاحين والمزارعين سواء كان بالمستلزمات الزراعية (بذور واسمدة ومبيدات وتقانات حديثة) من جانب، وحماية المنتج المحلي والتخطيط العلمي السليم وأعطاء مستحقات الفلاحين من قبل وزارة التجارة من جانب اخر، فضلاً عن توفر الحصة المائية قد ساهمت في تشجيع الفلاحين على زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً والتي افضت نتائجه بتوفير ١٧ محصولاً زراعياً طوال العام.

واضاف ان هذا لاول مرة يحدث نتيجة عدم فتح الاستيراد وحمايتها محلياً وهي (الطماطم والخيار والبطاطا والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والذرة الصفراء والتمر والرقي والبطيخ والثوم والبصل الاخضر والشجر والرمان)، اضافة الى محصولي الحنطة والشعير، فضلاً عن المنتجات الحيوانية من(بيض المائدة والدجاج والاسماك ).

واردف النايف انه بذلك يعتبر هذا العام ٢٠١٩ عاماً حافلاً بزيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وبأمتياز، مبيناً بأن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلاً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أوشحة المنتج الزراعي المحلي ،داعياً هيئة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والجهات الرقابية الصحية الى تشديد الاجراءات من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي.