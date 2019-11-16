الفلبين تسجل اول اصابة مرتبطة بـ”السجائر الالكترونية”

أعلنت الفلبين، امس الجمعة، تسجيل أول إصابة مرتبطة بالتدخين الإلكتروني.

حيث أعربت السلطات الصحية عن قلقها إزاء أوامر المحكمة التي تمنعها من تنظيم استخدام هذا النوع من السجائر.

وأثارت موجة من الوفيات والأمراض المرتبطة ببعض منتجات التدخين الإلكتروني في بعض البلدان القلق بشأن تزايد شعبية السجائر الإلكترونية التي تروج على أنها أقل ضررا من التبغ، علما أن الهند وبعض الولايات الأميركية قد حظرت السجائر الإلكترونية.

وفي وسط الفلبين، أدخلت شابة تبلغ من العمر 16 عاما، استخدمت السجائر الإلكترونية لستة أشهر إلى المستشفى إثر ضيق شديد في التنفس وعوارض أخرى مرتبطة بتأثير التدخين الإلكتروني على الرئة، وفق ما قالت وزارة الصحة.