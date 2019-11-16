النجيفي يكشف اتفاقا مع علاوي والعبادي ويقدم “خريطة” لحل الازمة في العراق

بحث أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، مع جوان لونديز سفيرة استراليا في العراق، الوضع السياسي وتطورات الحراك الشعبي.

وبحسب بيان لمكتب النجيفي، فان الاخيرة عرض “خريطة الحل المتضمنة استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مؤقتة لا تشارك في الانتخابات، وتشريع قانون انتخاب جديد يستجيب للمطالب العادلة، وتشكيل مفوضية مستقلة فعلا تعمل بمشاركة أممية لتنفيذ عملية انتخاب سليمة ومقنعة، ثم حل البرلمان، واجراء الانتخابات لاختيار ممثلين حقيقيين للشعب.

وتحدث النجيفي عن الاتفاق الذي تحقق مع حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وإياد علاوي رئيس المنبر العراقي حول التنسيق والتعاون لدعم استجواب رئيس مجلس الوزراء وإقالة الحكومة، كنشاط يمثل تبينهم لخيار المعارضة وبالتنسيق مع الكتل التي تتشارك مع ذات النهج.