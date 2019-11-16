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(بالفيديو والصور) احتجاجات البنزين .. سقوط 4 قتلى واصابة أكثر من 17 بمدن شرق كوردستان

(بالفيديو والصور) احتجاجات البنزين .. سقوط 4 قتلى واصابة أكثر من 17 بمدن شرق كوردستان

في اطار الاحتجاجات التي عمت المدن الايرانية منذ ليلة امس ، وتوسعت اليوم السبت ، ضد ارتفاع أسعار الوقود من جانب السلطات ، شهدت مدن شرق كوردستان (كوردستان ايران) خروج مظاهرات تصدت لها القوات الأمنية وخلفت قتلى وجرحى .

مصادر من مدينة مريوان بمقتل متظاهرين اثنين .

Hengaw Organization@HengawO

تجمع گستردە مردم مریوان و اعتراض بە افزایش قیمت بنزین

گردبوونەوەی خەڵکی مەریوان دژ بە گران بوونی نرخی بەنزین

Embedded video

وفي مدينة جوانرو التابعة لكرمانشاه قتل 3 متظاهرين واصيب 17 برصاص القوات الامنية .

كما وقعت اشتباكات في مركز مدينة كرمانشاه بين الأمن والمحتجين.

وفي مدينة سنه (سنندج) افادت مصادر بسقوط قتيل وعدد من الاصابات  ، كما اظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل استقدام السلطات لقوات امنية كبيرة الى المدينة .

گسیل نیروهای امنیتی برای سرکوب مردم سنندج

ڕەوانە کردنی هێزێکی زۆر بۆ سەرکوتی خەڵکی سنە

فيديو مُضمّن

درگیری مردم با نیروهای انتظامی در خیابان نمکی سنندج

تێکهەڵچوونی خەڵک و هێزە ئەمنییەکان لە شەقامی نەمەکی سنە

فيديو مُضمّن

كما شهدت مدن شرق كوردستان قطع الطرق وحرق إطارات السيارات واشتباكات مع قوات الأمن .

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