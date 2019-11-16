(بالفيديو والصور) احتجاجات البنزين .. سقوط 4 قتلى واصابة أكثر من 17 بمدن شرق كوردستان

في اطار الاحتجاجات التي عمت المدن الايرانية منذ ليلة امس ، وتوسعت اليوم السبت ، ضد ارتفاع أسعار الوقود من جانب السلطات ، شهدت مدن شرق كوردستان (كوردستان ايران) خروج مظاهرات تصدت لها القوات الأمنية وخلفت قتلى وجرحى .

مصادر من مدينة مريوان بمقتل متظاهرين اثنين .

Hengaw Organization @HengawO تجمع گستردە مردم مریوان و اعتراض بە افزایش قیمت بنزین گردبوونەوەی خەڵکی مەریوان دژ بە گران بوونی نرخی بەنزین

وفي مدينة جوانرو التابعة لكرمانشاه قتل 3 متظاهرين واصيب 17 برصاص القوات الامنية .

كما وقعت اشتباكات في مركز مدينة كرمانشاه بين الأمن والمحتجين.

وفي مدينة سنه (سنندج) افادت مصادر بسقوط قتيل وعدد من الاصابات ، كما اظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل استقدام السلطات لقوات امنية كبيرة الى المدينة .

گسیل نیروهای امنیتی برای سرکوب مردم سنندج ڕەوانە کردنی هێزێکی زۆر بۆ سەرکوتی خەڵکی سنە