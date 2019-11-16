بيان خطبة الصلاة للمتظاهرين ليس بالمستوى المطلوب

نعيم الهاشمي الخفاجي

بيان معتمد المرجعية السيد احمد الصافي يحمل خمسة بيانات تمثل جزء من مشاكل أبناء الوسط والجنوب الغاضبين على ساستهم الفاشلين، البيان يعطي أمر السيد رئيس الحكومة في محاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة نشر موقع صوت العراق الذي يديره الاخ الأستاذ أنور عبدالرحمن الفيلي خبر فساد مسعود البارزاني هل يمكن اعادة امواله المنهوبة؟ بالتأكيد لا، خرج المتظاهرين الشيعة وسقط المئات من الضحايا والاف الجرحى والنتيجة لو نظرنا للقرارات الحكومية الاصلاحية افادت فلول البعث تم اعادة كل الخونة من ضباط وجنود انفسنا الذين سلموا اسلحتهم لداعش واعادتهم للجيش والداخلية وللاسف تم خرق القوات الامنية هذه المرة بدرجة جدا كبيرة، تم اعدة 52000 ضابط وجندي للدفاع وحدها وعشرات الاف للداخلية وغالبيتهم كانوا مع داعش، السبب عدم وجود مطالب واضحة تمثل نضوج فكري وعقلي لدى من يحرك ويقود المظاهرات هناك حقيقة لايمكن ان تخرج مظاهرات بدون ان يكون هناك لديهم قيادات للاسف مانراه هناك امور واضحة ان هناك ايادي بعثية ومعهم الديالكتيكيين يكررون نفس اخطائهن السابقة قد استطاعوا رفع شعارات افادة فلول البعث اكثر من الذين خرجوا للمظاهرات وقدموا التضحيات، أقولها وبصراحة الأحزاب فشلت بسبب الانبطاح والسرقات، لا إصلاح مع وجود فلول البعث، على المرجعية دعوة الشعب لتشكيل قيادات للمظاهرات وعدم إشراك ما يسمى في منظمات المجتمع المدني فهم وكلاء للمخابرات الدولية وينفذون أجندات ومشاريع دولية الحل الأمثل ليجرب الشيعة إقامة إقليم وسط وجنوب لضمان حصتهم من الثروات التي تنهب من مناطقهم ويجب المطالبة في إعدام الذباحين فقط دون غيرهم وعلى المتظاهرين تبني مطلب تطهير الجيش والداخلية والوزارات من فلول البعث واستبدالهم بعناصر سنية من مكونهم صالحين من ضحايا البعث والوهابية لأن وجود ضباط البعث بالجيش والشرطة يعني يستلمون رواتبهم من الدولة واوامرهم من عزت الدوري ورنا بنت الجرذ الهالك ومن مخابرات دول أبقار الخليج المكفرة لكل من هو شيعي، متى يرزق الله سبحانه وتعالى شيعة العراق مرجع يتبنى نظرية ولاية الفقيه ويدعم إقامة حكم للشيعة وينهي الموضوع كفا تكرار الأخطاء في اسم الله والدين ومظلومية ال البيت ع، الناس ماتفهم الاشارات المطلوب من المرجعية القول هذا ابيض هذا اسود او صح او خطأ اما القول عدم انتخاب المجرب……الخ هذا الكلام لاتفهمه الناس بظل كثرة المنتفعين والمرتزقة من الفاشلين لانهم يكذبون ويقولون المرجعية بكلامها تدعم نوري المالكي والدعوة وفعلوها.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.