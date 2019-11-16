تركيا تعزل 4 رؤساء بلديات كورد ارتفع العدد إلى 24 بلدية منذ مطلع العام …

أعلنت تركيا، اليوم السبت، عزل 4 رؤساء بلديات كورد وتعيين «قيومين» بدلاً منهم.

وعزلت السلطات التركية رؤساء بلديات سروج في ولاية الرها (أورفا) ومازيداغ وصافور وديريك في ولاية ماردين بشمالي كوردستان (كوردستان تركيا) وعينت بدلاء لهم.

وبهذا يرتفع عدد رؤساء البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي HDP الذين جرى عزلهم هذا العام إلى 24 .

وتقول أنقرة، إن رؤساء البلديات المعزولين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك «الانضمام لمنظمة إرهابية، ونشر دعاية لجماعة إرهابية»، في إشارة لحزب العمال الكوردستاني PKK.

وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق علي قرار عزل رؤساء بلديات عن حزب الشعوب الديمقراطي، وقال: «كانوا يخدمون الإرهابيين بدلاً من خدمة الشعب».

وكانت السلطات التركية قد عزلت رؤساء بلديات ولايات ديار بكر وماردين وفان، ووجهت إليهم تهم «الإرهاب». وتم تعيين مسؤولين آخرين لأداء مهام رؤساء البلديات المعزولين.