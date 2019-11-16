تقرير: تسجيل 700 إعاقة بصفوف المحتجين العراقيين

كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، عن تعرض مئات الجرحى من المحتجين العراقيين لحالات إعاقة مزمنة ستلازمهم طوال حياتهم، إلى جانب ما خلفت هذه الاحتجاجات من قتلى وجرحى بالآلاف جراء مواجهتها بالقمع والعنف.

ونقل موقع ‹العربي الجديد› في تقرير اليوم، عن مصادر طبية وحقوقية، أن حالات الإعاقة في صفوف المتظاهرين تجاوزت 700 حالة.

وقال مسؤول في وزارة الصحة العراقية إن «الإصابات التي سجلتها الوزارة خلال فترة التظاهرات متباينة، وهي تضم حالات اختناق بالغاز، وحالات دهس، وإصابات مباشرة بالرصاص الحي»، مبيناً أن «أكثر من 700 من تلك الإصابات أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة، وأغلبها كانت إصابات مباشرة بقنابل الغاز، وبعضها بالرصاص الذي أصاب أطراف المتظاهرين، وخاصة أقدامهم. بعض الإصابات كانت قريبة من النخاع الشوكي، وتسببت بحالات إعاقة لا يمكن علاجها».

وأشار المسؤول الذي طلب إخفاء هويته، إلى أن «الكثير من الحالات لا تزال داخل المستشفيات، وبعضها يحتاج إلى عمليات جراحية، بينما نقل بعض الأهالي ذويهم المصابين إلى مستشفيات خاصة لعلاجهم كونها أفضل من المستشفيات الحكومية».

ويحمّل المتظاهرون المصابون الحكومة المسؤولية كاملة، ويؤكدون أن إصاباتهم كانت بغرض منعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة، وأكد بعضهم أنهم أقاموا دعاوى قضائية ضد جهات حكومية يعتبرونها المسؤولة عن إصاباتهم.