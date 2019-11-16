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حقوق الانسان: عبد المهدي لم يجب على كتابنا بشأن نوع الغاز المستخدم ضد المحتجين

ذكرت لجنة حقوق الانسان النيابية في مجلس النواب العراقي يوم الجمعة ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لم يجب على كتاب رسمي وجهته له بشأن الغازات المستخدمة في تفريق المتظاهرين في المناطق التي تشهد احتجاجات في البلاد.

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده اليوم “نقول للحكومة والقوات الامنية اوقفوا قتل الشعب”.

واوضح انه “سبق ان طالبت اللجنة من رئيس مجلس الوزراء بضرورة التحقيق في نوع الغاز المستخدم في تفريق المحتجين وذلك في كتاب رسمي صادر من لجنة حقوق الانسان يوم 3/11/ 2019 “، مردفا بالقول انه “الآن لم نتلق جوابا من رئيس مجلس الوزراء”.

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