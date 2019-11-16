Posted on by

حكومة اقليم كوردستان تأمل ان تراعي موازنة 2020 مصلحة العراقيين كافة

عبر نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني يوم الجمعة عن امله ان تكون الموازنة المالية لعام 2020 تراعي مصالح الشعب العراقي كافة بما فيهم الكورد.

وقال طالباني في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره اربعينية الكاتب الكوردي المعروف عز الدين مصطفى رسول اليوم، ان “الحوارات مع بغداد كانت تمضي بشكل جيد، وشكلنا لجانا مشتركة ولكن الاضطرابات الاخيرة خفت تلك الحوارات، وجراء ذلك انشغل المسؤولون العراقيون بتلك الاوضاع”.

واضاف “انني اشعر ان الحوارات قد استؤنفت مجددا حيث توجد اتصالات وتبادل للآراء بين الجانبين”، مردفا بالقول “أأمل ان نتوصل الى نتيجة من اجل ان تكون موازنة عام 2020 بمصلحة الشعب العراقي وكوردستان”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close