حكومة اقليم كوردستان تأمل ان تراعي موازنة 2020 مصلحة العراقيين كافة

عبر نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني يوم الجمعة عن امله ان تكون الموازنة المالية لعام 2020 تراعي مصالح الشعب العراقي كافة بما فيهم الكورد.

وقال طالباني في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره اربعينية الكاتب الكوردي المعروف عز الدين مصطفى رسول اليوم، ان “الحوارات مع بغداد كانت تمضي بشكل جيد، وشكلنا لجانا مشتركة ولكن الاضطرابات الاخيرة خفت تلك الحوارات، وجراء ذلك انشغل المسؤولون العراقيون بتلك الاوضاع”.

واضاف “انني اشعر ان الحوارات قد استؤنفت مجددا حيث توجد اتصالات وتبادل للآراء بين الجانبين”، مردفا بالقول “أأمل ان نتوصل الى نتيجة من اجل ان تكون موازنة عام 2020 بمصلحة الشعب العراقي وكوردستان”.