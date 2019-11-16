خانقين تسجل نزوح 76 اسرة خلال 40 يوماً

اكدت دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، السبت، تسجيل نزوح 76 اسرة خلال 40 يوما بسبب تنظيم داعش.

وقال مدير الدائرة علي غازي اغا في حديث ان” دائرته سجلت رسميا نزوح 76 اسرة من 5 قرى في ريف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) خلال 40 يوما بسبب تداعيات نشاط تنظيم داعش ومهاجمته لبعض القرى ما اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.

واضاف اغا،ان” الاسر نزحت في مجملها صوب احياء خانقين وبعض القرى القريبة منها وهي في وضع انساني صعب” مؤكدا بان “دائرته عمدت الى تسجيل اسماء العوائل بشكل رسمي مع اتخاذ كافة الاجراءات لضمان تقديم المساعدات الانسانية لها في اقرب وقت ممكن”.

وشهدت بعض قرى قضاء خانقين مؤخرا هجمات من قبل داعش اسفرت عن مقتل واصابة عدد من المدنيين.